В Слуцке из-за дождя затопило рынок: уровень воды доходил до колена

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками на 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грозовой фронт больше затронет северо-западную половину страны. Здесь ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

Впрочем, последствия непогоды в последние дни испытали на себе почти все регионы. Так, накануне в Слуцке оказался подтопленным местный рынок. Продавцам пришлось экстренно спасать свой товар. В отдельных местах уровень воды доходил до колена. Правда, по словам горожан, подобное здесь случается постоянно, так как нет нормальной ливневки.