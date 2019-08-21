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В Слуцке из-за дождя затопило рынок: уровень воды доходил до колена

21 августа 2019 07:52
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками на 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грозовой фронт больше затронет северо-западную половину страны. Здесь ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

Впрочем, последствия непогоды в последние дни испытали на себе почти все регионы. Так, накануне в Слуцке оказался подтопленным местный рынок. Продавцам пришлось экстренно спасать свой товар. В отдельных местах уровень воды доходил до колена. Правда, по словам горожан, подобное здесь случается постоянно, так как нет нормальной ливневки.

В Слуцке из-за дождя затопило рынок: уровень воды доходил до колена-1

В Слуцке из-за дождя затопило рынок: уровень воды доходил до колена-3

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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