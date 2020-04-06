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В Минске Ford врезался в осветительную мачту. Водитель был пьян, а пассажир пытался сбежать от ГАИ

06 апреля 2020 14:17
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Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Победителей и улицы Мельникайте пьяный водитель Ford не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он госпитализирован.

В Минске Ford врезался в осветительную мачту. Водитель был пьян, а пассажир пытался сбежать от ГАИ-1

По словам очевидцев, 26-летний водитель превысил скорость. 28-летний пассажир, который в момент аварии находился в авто, пытался сбежать от сотрудников ГАИ. Он не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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В Минске Ford врезался в осветительную мачту. Водитель был пьян, а пассажир пытался сбежать от ГАИ-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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