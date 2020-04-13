Пожар в детской инфекционной больнице: эвакуированы пациенты и медики

Новости Беларуси. Возгорание произошло в детской инфекционной больнице на улице Якубовского, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

Огонь возник утром в подвале, по предварительной информации, из-за короткого замыкания в дезинфекционной камере. Прибывшие спасатели быстро ликвидировали огонь. С двух нижних этажей четырехэтажного здания были эвакуированы 44 человека, 26 пациентов и 18 медиков. Никто не пострадал.