Прямой эфир

Пожар в детской инфекционной больнице: эвакуированы пациенты и медики

13 апреля 2020 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возгорание произошло в детской инфекционной больнице на улице Якубовского, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

Пожар в детской инфекционной больнице: эвакуированы пациенты и медики-1

Огонь возник утром в подвале, по предварительной информации, из-за короткого замыкания в дезинфекционной камере. Прибывшие спасатели быстро ликвидировали огонь. С двух нижних этажей четырехэтажного здания были эвакуированы 44 человека, 26 пациентов и 18 медиков. Никто не пострадал.

Пожар в детской инфекционной больнице: эвакуированы пациенты и медики-4

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Барановичах подростка ударило током в заброшенном здании
13 апреля 2020 15:32

В Барановичах подростка ударило током в заброшенном здании

На юге Беларуси горят леса и торфяники
13 апреля 2020 12:24

На юге Беларуси горят леса и торфяники

В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа и погиб
13 апреля 2020 11:06

В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа и погиб