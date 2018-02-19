В США мужчина на угнанном автомобиле хотел въехать в здание аэропорта

Новости США. В США 17 февраля около трёх ночи мужчина на угнанном автомобиле попытался протаранить здание главного терминала Международного аэропорта имени генерала Уэйна Даунинга.

По сведениям аэропорта, когда водитель не смог разбить машину, он вышел из автомобиля и направился в здание, попав в охраняемую зону. Этим он привлёк внимание заместителя шерифа округа Пеория.

Подозреваемый находился в охраняемой зоне семь минут, потом он попытался проникнуть в автомобиль заместителя шерифа.

Мужчина был задержан на парковке аэропорта. Он был госпитализирован и помещён под стражу. После его задержания здание было проверено. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Власти считают, что произошедшее является единичным случаем. Аэропорт снова открылся около семи утра по местному времени.

Летом прошлого года в США мужчина не захотел проходить осмотр в аэропорту.