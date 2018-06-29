В Борисове оперативники задержали серийного вора, который периодически пробирался в чужие дома

Новости Беларуси. Борисовские оперативники задержали серийного вора, который орудовал в Минской и Витебской областях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им оказался ранее судимый 60-летний мужчина. Злоумышленник выставлял оконные рамы и пробирался в дома. Чаще всего брал инструменты, технику и кухонную утварь. Свое достояние мужчина прятал в лесу, а потом продавал.