В Борисове оперативники задержали серийного вора, который периодически пробирался в чужие дома

Новости Беларуси. Борисовские оперативники задержали серийного вора, который орудовал в Минской и Витебской областях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Борисовские оперативники задержали серийного вора, который орудовал в Минской и Витебской областях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им оказался ранее судимый 60-летний мужчина. Злоумышленник выставлял оконные рамы и пробирался в дома. Чаще всего брал инструменты, технику и кухонную утварь. Свое достояние мужчина прятал в лесу, а потом продавал.
А на вырученные деньги покупал алкоголь. По данным милиции, фигурант может быть причастен к 6 подобным кражам. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.