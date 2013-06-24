В Пакистане террористы ворвались в лагерь иностранных альпинистов, вывели их из палатки и расстреляли

Новости Пакистана. В Пакистане спецслужбы допрашивают гида, который, возможно, навел боевиков на лагерь альпинистов. В ночь на воскресенье террористы ворвались в палатку, где люди отдыхали перед восхождением на вершину Нанга Парбат, разбудили их, забрали у них деньги и паспорта, а потом расстреляли.

По последним данным, погибли 10 человек: граждане Украины, Китая, Литвы, а также местный гид. Ответственность за кровавую расправу взяли на себя пакистанские талибы.

После случившегося оставшиеся в лагере альпинисты решили завершить экспедиции и вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.