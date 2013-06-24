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Почти 70 кг контрабандных серебряных изделий изъято на белорусско-польской границе

24 июня 2013 05:38
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Новости Беларуси. Серебряная контрабанда. Крупную партию ювелирных изделий пытался нелегально провезти минчанин через белорусско-польскую границу. Инцидент произошел в пункте пропуска «Брест».

Возвращаясь из поездки в Польшу, водитель выбрал «зеленый» коридор для прохождения таможенного оформления. Однако при тщательном досмотре под задним сиденьем был обнаружен увесистый пакет с серебряными изделиями.

Общий вес цепочек, крестиков и икон – почти 70 кг. В настоящее время стоимость контрабанды устанавливается. По предварительным подсчетам, сумма может достигать нескольких десятков тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Павлова, офицер пресс-службы Брестской пограничной группы:
Как пояснил житель города Минска 1975 года рождения, серебряные изделия он приобрел в Польше и вез на заказ в Российскую Федерацию.

# происшествия # Контрабанда # Екатерина Павлова # Брестская пограничная группа

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