Почти 70 кг контрабандных серебряных изделий изъято на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Серебряная контрабанда. Крупную партию ювелирных изделий пытался нелегально провезти минчанин через белорусско-польскую границу. Инцидент произошел в пункте пропуска «Брест».

Возвращаясь из поездки в Польшу, водитель выбрал «зеленый» коридор для прохождения таможенного оформления. Однако при тщательном досмотре под задним сиденьем был обнаружен увесистый пакет с серебряными изделиями.

Общий вес цепочек, крестиков и икон – почти 70 кг. В настоящее время стоимость контрабанды устанавливается. По предварительным подсчетам, сумма может достигать нескольких десятков тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Павлова, офицер пресс-службы Брестской пограничной группы:

Как пояснил житель города Минска 1975 года рождения, серебряные изделия он приобрел в Польше и вез на заказ в Российскую Федерацию.