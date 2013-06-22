23-летний футболист умер на поле перед матчем

Новости Хорватии. 23-летний Ален Памич, полузащитник хорватской «Истры» умер на футбольном поле перед началом матча. У спортсмена остановилось сердце.

С 2010 по 2011 годы Памич выступал за бельгийский «Стандарт», его брат, Звонко, является игроком загребского «Динамо». В этом сезоне футболист сыграл 14 матчей в Высшей Лиге Хорватии и забил один мяч.

За свою футбольную карьеру Ален уходил из спорта несколько раз. Причины тому были: молодой человек падал в обмороки. Однако после курса лечения вновь возвращался. В феврале этого года футболист прошёл медицинское обследование. В сентябре он должен был пройти ещё один курс обследования, от результата которого зависело, сможет ли Ален продолжать спортивную карьеру.

Напомним, в феврале этого года во сне после тренировки умер 20-летний белорусский штангист. Тело спортсмена обнаружил личный тренер, который не смог дозвониться на мобильный телефон подопечного утром 23 февраля. По словам Вячеслава Лешко, он попал в гостиничный номер на первом этаже через окно с помощью работников спорткомплекса, где и обнаружил спортсмена без признаков жизни. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть.