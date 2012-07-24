В отношении «Джокера», расстрелявшего людей в кинотеатре США, может быть применена смертная казнь

Новости США. В США прошли предварительные слушания по делу 24-летнего Джеймса Холмса, больше известного как «Джокер», который устроил бойню в кинотеатре. Преступнику задали несколько вопросов, однако он ответил молчанием. Официальные обвинения Холмсу предъявят 30 июля. Прокурор будет требовать высшей меры наказания – смертной казни.

Мотивы нападавшего, который называет себя Джокером - по имени одного из злодеев киноэпопеи о Бэтмене, пока неизвестны. Он отказался сотрудничать со следствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.