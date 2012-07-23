Несколько случаев смертельного удара током зафиксировали медики на выходных

21 июля в Светлогорском районе Беларуси погиб 56-летний электрик, смертельно травмированный током. Мужчина выполнял работы в электрощите, управлеяющим выгрузным бункером на сушильном комплексе «КЗСК-30» (предприятие «Золак Агро» в деревне Прудок Светлогорского района).

22 июля в Силинском парке в российском Комсомольска-на-Амуре от удара током погиб подросток 17-летний подросток получил удар электрическим током от компрессора, подающего воздух в батут (аттракцион для прыжков).

22 июля в г. Слободзее в Приднестровье 20-летний парень взялся за трос работающей электрической лебедки, закрепляя трубу в сухом бассейне (он бурил артезианскую скважину). Молодой человек получил удар током и умер по пути в больницу.