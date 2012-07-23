Снаряды обнаружили саперы и КГБ в квартире жилого дома в Гомельской области

Новости Беларуси. Из квартиры в восьмиквартирном доме одного из населенных пунктов Калинковичского района совместная группа сотрудников госбезопасности и саперов вывезла четыре 122 мм артиллерийских снаряда. Их нашли жильцы, заселившиеся в квартиру, пустовавшую много лет. После сообщения о находке жителей дома эвакуировали. При осмотре боеприпасов саперы выяснили, что хоть взрывчатого вещества в них нет, взрыватели все равно представляли опасность, сообщает сайт ctv.by.



В пресс-группе напомнили, что граждане, которые располагают информацией о лицах, ведущих незаконные раскопки в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны, а также незаконно хранящих огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, могут обращаться по телефону доверия УКГБ по Гомельской области 127, а также по телефону 102.