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Снаряды обнаружили саперы и КГБ в квартире жилого дома в Гомельской области

23 июля 2012 10:08
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Новости Беларуси. Из квартиры в восьмиквартирном доме одного из населенных пунктов Калинковичского района совместная группа сотрудников госбезопасности и саперов вывезла четыре 122 мм артиллерийских снаряда. Их нашли жильцы, заселившиеся в квартиру, пустовавшую много лет. После сообщения о находке жителей дома эвакуировали. При осмотре боеприпасов саперы выяснили, что хоть взрывчатого вещества в них нет, взрыватели  все равно представляли  опасность, сообщает сайт ctv.by.

В пресс-группе напомнили, что граждане, которые располагают информацией о лицах, ведущих незаконные раскопки в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны, а также незаконно хранящих огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, могут обращаться по телефону доверия УКГБ по Гомельской области 127, а также по телефону 102.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Криминал

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