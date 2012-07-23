Прямой эфир

Из корыстных побуждений злоумышленники убили 19-летнего студента в Гомеле

23 июля 2012 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Двое гомельчан задержаны по подозрению в убийстве 19-летнего студента одного из вузов Гомеля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области.

20 июля тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире работники аварийной службы. Специалистов вызвали соседи из-за сильного запаха газа в подъезде. Преступники, совершив жестокое убийство, открыли все конфорки на газовой плите.

По основной версии следствия, преступление совершено из корыстных побуждений. Из квартиры пропали материальные ценности, часть которых была найдена у задержанных.
Один из задержанных несовершеннолетний (задержан ночью с 22 на 23 июля в Гомеле), второму - 19 лет (задержан утром 22 июля в Житковичах). Подозреваемые и их жертва были знакомы до совершения преступления незначительное время.


По факту убийства возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Криминал # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
23 июля 2012 10:18

Несколько случаев смертельного удара током зафиксировали медики на выходных

23 июля 2012 10:08

Снаряды обнаружили саперы и КГБ в квартире жилого дома в Гомельской области

23 июля 2012 09:41

Сотни австралийцев получили SMS с угрозой убийства. За спасение жизни нужно заплатить $5 тысяч