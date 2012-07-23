Из корыстных побуждений злоумышленники убили 19-летнего студента в Гомеле

Новости Беларуси. Двое гомельчан задержаны по подозрению в убийстве 19-летнего студента одного из вузов Гомеля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области.



20 июля тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире работники аварийной службы. Специалистов вызвали соседи из-за сильного запаха газа в подъезде. Преступники, совершив жестокое убийство, открыли все конфорки на газовой плите.



По основной версии следствия, преступление совершено из корыстных побуждений. Из квартиры пропали материальные ценности, часть которых была найдена у задержанных.

Один из задержанных несовершеннолетний (задержан ночью с 22 на 23 июля в Гомеле), второму - 19 лет (задержан утром 22 июля в Житковичах). Подозреваемые и их жертва были знакомы до совершения преступления незначительное время.



По факту убийства возбуждено уголовное дело.