Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске

Новости Беларуси. Трагедия случилась в Волковыске. Тело 80-летней женщины обнаружили в середине января. Возбуждено уголовное дело, а молодой человек заключен под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окровавленное тело пенсионерки в квартире на кухне обнаружила социальный работник спустя неделю после преступления. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма – женщине было нанесено не менее 10-ти ударов по голове тупым предметом.

Молодой человек тщательно спланировал убийство. Правоохранители не смогли задержать преступника по горячим следам. Полутора суток понадобилось только на осмотр места преступления.

Затем проверялись близкие и знакомые женщины, отрабатывались десятки версий.

Виктор Леган, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области:

Было принято решение о выбытии в город Минск по месту его пребывания для проведения обысков. В ходе обыска были выявлены предметы, которые позволили установить место нахождения одежды, в которой предполагаемый преступник мог совершить указанное преступление.

Дмитрий Гриневич, заместитель начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области:

По результатам экспертизы было установлено, что на одежде имеется 4 пятна вещества бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кровь. И судебно-генетическая экспертиза подтвердила, что в одном из пятен содержится кровь погибшей гражданки.

Всего же было сделано более 40 экспертиз – на них ушло трое суток. Ключ к разгадке дала и проверка подозреваемого на полиграфе. Предполагается, что мотивом жестокого преступления стали деньги.

Молодой человек имел долги. Однако свою вину он не признаёт, от дачи показаний отказывается.

Александр Шастайло, первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

Работа по раскрытию этого убийства была осложнена в первую очередь тем, что преступник на месте происшествия и в дальнейшем своём поведении делал всё, для того, чтобы скрыть свою причастность к совершённому убийству. В отношении него сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение.

Если вина молодого человека будет доказана, ему может грозить от 8 до 25 лет лишения свободы.