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Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске

03 февраля 2018 15:32
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Новости Беларуси. Трагедия случилась в Волковыске. Тело 80-летней женщины обнаружили в середине января. Возбуждено уголовное дело, а молодой человек заключен под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-1

Окровавленное тело пенсионерки в квартире на кухне обнаружила социальный работник спустя неделю после преступления. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма – женщине было нанесено не менее 10-ти ударов по голове тупым предметом.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-3

Молодой человек тщательно спланировал убийство. Правоохранители не смогли задержать преступника по горячим следам. Полутора суток понадобилось только на осмотр места преступления.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-5

Затем проверялись близкие и знакомые женщины, отрабатывались десятки версий.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-7

Виктор Леган, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области:
Было принято решение о выбытии в город Минск по месту его пребывания для проведения обысков. В ходе обыска были выявлены предметы, которые позволили установить место нахождения одежды, в которой предполагаемый преступник мог совершить указанное преступление.  

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-9

Дмитрий Гриневич, заместитель начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области:
По результатам экспертизы было установлено, что на одежде имеется 4 пятна вещества бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кровь. И судебно-генетическая экспертиза подтвердила, что в одном из пятен содержится кровь погибшей гражданки.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-11

Всего же было сделано более 40 экспертиз – на них ушло трое суток. Ключ к разгадке дала и проверка подозреваемого на полиграфе. Предполагается, что мотивом жестокого преступления стали деньги.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-13

Молодой человек имел долги. Однако свою вину он не признаёт, от дачи показаний отказывается.        

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-15

Александр Шастайло, первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:
Работа по раскрытию этого убийства была осложнена в первую очередь тем, что преступник на месте происшествия и в дальнейшем своём поведении делал всё, для того, чтобы скрыть свою причастность к совершённому убийству. В отношении него сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-17

Если вина молодого человека будет доказана, ему может грозить от 8 до 25 лет лишения свободы.

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-19

Санкция статьи предусматривает также пожизненное заключение или смертную казнь. Правоохранители признаются, такого сложного по раскрываемости дела в Гродненской области не было за последние 2 года.   

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-21

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-23

Путал следствие, пытался скрыть следы: студент одного из столичных вузов подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Волковыске-25

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Дмитрий Гриневич # Александр Шастайло # Виктор Леган

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