В Могилёве мужчине не хватило денег на покупку, и он разгромил магазин

Новости Беларуси. 22 августа около половины пятого вечера в Могилёве местный житель устроил погром в одном из продуктовых магазинов.

Как сообщает Могилёвское областное управление Департамента охраны МВД, нетрезвый 30-летний мужчина зашёл в торговое заведение, чтобы купить молоко, хлеб и сгущёнку. На кассе выяснилось, что у гражданина недостаточно средств.

Покупатель попросил добавить ему недостающую сумму, однако кассир отказалась. Тогда мужчина начал размахивать руками, бросать в женщину мелкие предметы и опрокинул шкаф с продуктами.

После содеянного могилёвчанин убежал, а продавщица нажала на тревожную кнопку. Прибывший наряд группы задержания быстро узнал приметы подозреваемого и передал информацию всем нарядам милиции города.

Менее чем через минуту мужчина был задержан. У него были ссадины и царапины, характерные при попадании разбитого стекла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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