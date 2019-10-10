В Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль

Новости Беларуси. 10 октября примерно в три часа дня вблизи деревни Огородники Ошмянского района произошло лобовое столкновение.

Как сообщает Следственный комитет, маршрутное такси Mercedes двигалось по трассе М7. Совершая обгон, микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в Renault.

От удара маршрутку выбросило за пределы дороги, после чего машина перевернулась. Во время аварии в транспортном средстве ехали 14 пассажиров. Двум из них потребовалась госпитализация, остальным была оказана медпомощь.