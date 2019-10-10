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В Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль

10 октября 2019 14:02
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Новости Беларуси. 10 октября примерно в три часа дня вблизи деревни Огородники Ошмянского района произошло лобовое столкновение.

Как сообщает Следственный комитет, маршрутное такси Mercedes двигалось по трассе М7. Совершая обгон, микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в Renault.

От удара маршрутку выбросило за пределы дороги, после чего машина перевернулась. Во время аварии в транспортном средстве ехали 14 пассажиров. Двум из них потребовалась госпитализация, остальным была оказана медпомощь.

В Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль-1

Фото: Следственный комитет

На месте ДТП работает СОГ. Выясняются все обстоятельства случившегося.

На неделе в Минске маршрутка сбила на пешеходном переходе мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу – подробности здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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