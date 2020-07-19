В Ошмянском районе фура насмерть сбила жителя Кричева

Новости Беларуси. В Ошмянском районе вечером 18 июля на трассе М7 фура насмерть сбила пешехода.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 31-летний житель Литвы за рулем автопоезда в составе тягача Mercedes с цистерной направлялся в сторону границы. На дорогу в неположенном месте вышел пешеход. Он попал под колеса тягача.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В результате ДТП 38-летний житель Кричева скончался на месте происшествия. Причины и другие обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На неделе в Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет. Водитель находился в нетрезвом состоянии (подробнее здесь).