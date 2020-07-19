В Гомельском районе ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах

Новости Беларуси. 18 июля около половины десятого вечера в Гомельском районе произошёл наезд на несовершеннолетних велосипедистов. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ» двигался по трассе Р129 в сторону аэропорта «Гомель». В какой-то момент автомобиль сбил 16-летних девушку и парня, которые ехали на велосипедах в попутном направлении у правого края дороги.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

От удара юношу отбросило в кювет, а девушка оказалась на проезжей части, где на велосипедистку наехал следовавший позади ВАЗа Alfa Romeo, которым управлял 19-летний водитель.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Несовершеннолетняя погибла на месте, молодой человек был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, водитель ВАЗа задержан, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома