В Гомельском районе ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах
Новости Беларуси. 18 июля около половины десятого вечера в Гомельском районе произошёл наезд на несовершеннолетних велосипедистов.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ» двигался по трассе Р129 в сторону аэропорта «Гомель». В какой-то момент автомобиль сбил 16-летних девушку и парня, которые ехали на велосипедах в попутном направлении у правого края дороги.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
От удара юношу отбросило в кювет, а девушка оказалась на проезжей части, где на велосипедистку наехал следовавший позади ВАЗа Alfa Romeo, которым управлял 19-летний водитель.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Несовершеннолетняя погибла на месте, молодой человек был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, водитель ВАЗа задержан, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Если у вас есть какая-либо информация о данном ДТП, сообщите об этом по телефону 69-30-78.
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