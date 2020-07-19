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В Гомельском районе ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах

19 июля 2020 10:51
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Новости Беларуси. 18 июля около половины десятого вечера в Гомельском районе произошёл наезд на несовершеннолетних велосипедистов.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ» двигался по трассе Р129 в сторону аэропорта «Гомель». В какой-то момент автомобиль сбил 16-летних девушку и парня, которые ехали на велосипедах в попутном направлении у правого края дороги.

В Гомельском районе ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

От удара юношу отбросило в кювет, а девушка оказалась на проезжей части, где на велосипедистку наехал следовавший позади ВАЗа Alfa Romeo, которым управлял 19-летний водитель.

В Гомельском районе ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Несовершеннолетняя погибла на месте, молодой человек был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, водитель ВАЗа задержан, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

В Гомельском районе ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах-7

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Если у вас есть какая-либо информация о данном ДТП, сообщите об этом по телефону 69-30-78.

Месяцем ранее в Вилейке Audi сбила 10-летнего велосипедиста. Ребёнок был госпитализирован – здесь подробности.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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