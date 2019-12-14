В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen

Новости Беларуси. 13 декабря примерно в семь вечера в Жлобинском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщает МВД Беларуси, на подъезде к железнодорожной станции Хальч Audi A6 сбила 49-летнего мужчину. Согласно предварительным сведениям, пешеход двигался в попутном направлении по центру дороги.
От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него наехал Volkswagen Passat. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Проводится проверка. Погибший не был обозначен фликером.
На неделе в Минске женщину сбили два автомобиля.
Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода – подробнее здесь.