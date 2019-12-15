Под Солигорском «Газель» врезалась в маршрутку. Погибла 50-летняя пассажирка

Новости Беларуси. ДТП под Солигорском. 15 декабря возле деревни Кулаки в маршрутку врезалась «Газель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба автомобиля двигались в попутном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате аварии погибла 50-летняя пассажирка маршрутки. Травмы получили оба водителя и ещё двое пассажиров. Они доставлены в больницу. Причины ДТП устанавливаются.