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Под Солигорском «Газель» врезалась в маршрутку. Погибла 50-летняя пассажирка

15 декабря 2019 11:28
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Новости Беларуси. ДТП под Солигорском. 15 декабря возле деревни Кулаки в маршрутку врезалась «Газель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Солигорском «Газель» врезалась в маршрутку. Погибла 50-летняя пассажирка-1

Оба автомобиля двигались в попутном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате аварии погибла 50-летняя пассажирка маршрутки. Травмы получили оба водителя и ещё двое пассажиров. Они доставлены в больницу. Причины ДТП устанавливаются.

Под Солигорском «Газель» врезалась в маршрутку. Погибла 50-летняя пассажирка-4

А тем временем синоптики предупреждают: обстановка на дорогах и впредь будет не самой благоприятной. В ближайшие сутки по-прежнему – дождь и мокрый снег. Так что, водители, будьте готовы к гололедице.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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