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В Оршанском районе в результате аварии погибли два пассажира Volkswagen

28 августа 2020 06:38
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Новости Беларуси. 27 августа около трёх часов дня в Оршанском районе легковушка врезалась в автобусную остановку.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 47-летний водитель Volkswagen Passat двигался по дороге Андреевщина – граница Дубровенского района. Рядом с деревней Митьковщина иномарка столкнулась с остановкой и съехала в кювет.

В Оршанском районе в результате аварии погибли два пассажира Volkswagen-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В результате аварии два пассажира погибли на месте, ещё один получил травмы и был госпитализирован. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются. К месту аварии выезжала СОГ.

В Оршанском районе в результате аварии погибли два пассажира Volkswagen-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

На неделе в Минске на кольцевой столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек – здесь подробности.

# Авария в Витебской области # происшествия

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