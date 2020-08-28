В Оршанском районе в результате аварии погибли два пассажира Volkswagen

Новости Беларуси. 27 августа около трёх часов дня в Оршанском районе легковушка врезалась в автобусную остановку.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 47-летний водитель Volkswagen Passat двигался по дороге Андреевщина – граница Дубровенского района. Рядом с деревней Митьковщина иномарка столкнулась с остановкой и съехала в кювет.