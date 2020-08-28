В Оршанском районе в результате аварии погибли два пассажира Volkswagen
Новости Беларуси. 27 августа около трёх часов дня в Оршанском районе легковушка врезалась в автобусную остановку.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 47-летний водитель Volkswagen Passat двигался по дороге Андреевщина – граница Дубровенского района. Рядом с деревней Митьковщина иномарка столкнулась с остановкой и съехала в кювет.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В результате аварии два пассажира погибли на месте, ещё один получил травмы и был госпитализирован. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются. К месту аварии выезжала СОГ.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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