Авария в Минске. Три автомобиля столкнулись на МКАД

Новости Беларуси. Три автомобиля повреждены в результате ДТП на кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Три автомобиля повреждены в результате ДТП на кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
25-летний водитель, управляя KIA и двигаясь по внутреннему кольцу в направлении Долгиновского тракта, врезался в металическое ограждение разделительной зоны.
После удара машина столкнулась с Ford и Citroen, которые двигались в соседней полосе. Одна машина оказалась за пределами дороги. Ее водитель доставлен в больницу. Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники ГАИ.