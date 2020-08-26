Авария в Минске. Три автомобиля столкнулись на МКАД

Новости Беларуси. Три автомобиля повреждены в результате ДТП на кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

25-летний водитель, управляя KIA и двигаясь по внутреннему кольцу в направлении Долгиновского тракта, врезался в металическое ограждение разделительной зоны.