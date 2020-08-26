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Авария в Минске. Три автомобиля столкнулись на МКАД

26 августа 2020 15:10
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Новости Беларуси. Три автомобиля повреждены в результате ДТП на кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария в Минске. Три автомобиля столкнулись на МКАД-1

25-летний водитель, управляя KIA и двигаясь по внутреннему кольцу в направлении Долгиновского тракта, врезался в металическое ограждение разделительной зоны.

Авария в Минске. Три автомобиля столкнулись на МКАД-4

После удара машина столкнулась с Ford и Citroen, которые двигались в соседней полосе. Одна машина оказалась за пределами дороги. Ее водитель доставлен в больницу. Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники ГАИ.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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