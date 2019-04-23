В Оршанском районе МАЗ при движении задним ходом сбил пенсионерку

Новости Беларуси. Днём 22 апреля на улице Могилёвской в агрогородке Бабиничи Оршанского района грузовик сбил пенсионерку.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний водитель МАЗа выезжал со стоянки возле одного из магазинов задним ходом. В какой-то момент позади транспортного средства оказалась 79-летняя местная жительница. Произошёл наезд.
Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, не доехав до больницы.
По факту происшествия ведётся проверка.
Весной 2019 года в Минске произошёл наезд на 12-летнего школьника.
Ребёнок с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован – здесь подробности.