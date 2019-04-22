В БГПУ прошла эвакуация из-за найденного снаряда времён Великой Отечественной

Новости Беларуси. Опасная находка стала причиной эвакуации в центре столицы 22 апреля. Неучебная тревога произошла около полудня в педуниверситете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всем студентам и педагогам, находившимся на первом этаже, пришлось покинуть здание. Причиной выезда саперов стал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной. Его нашли рабочие на стройплощадке на улице Советской. Боеприпас оказался без взрывателя. Находку вывезли, а занятия после обеда продолжились.