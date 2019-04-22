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Солдат был травмирован машиной в воинской части в Витебске

22 апреля 2019 14:37
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Новости Беларуси. Военнослужащий срочной службы был травмирован машиной в воинской части в Витебске.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны, происшествие случилось 22 апреля.  

Солдат получил травмы в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Она дислоцируется в Витебске.  

Начата проверка в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы в воинской части Витебского гарнизона. В результате этого его сослуживец получил травму.  

Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.  

Травмированный солдат прослужил в армии почти 1,5 года.  

# Армия Беларуси # происшествия

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