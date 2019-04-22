Солдат был травмирован машиной в воинской части в Витебске

Новости Беларуси. Военнослужащий срочной службы был травмирован машиной в воинской части в Витебске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны, происшествие случилось 22 апреля.

Солдат получил травмы в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Она дислоцируется в Витебске.

Начата проверка в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы в воинской части Витебского гарнизона. В результате этого его сослуживец получил травму.

Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.

Травмированный солдат прослужил в армии почти 1,5 года.