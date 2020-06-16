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В Октябрьском районе в результате аварии пассажира придавило автомобилем

16 июня 2020 10:24
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Новости Беларуси. 15 июня около половины третьего ночи в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 20-летний бесправник ехал за рулём Volkswagen Passat B3 по трассе Н-4253. На 16 км автомобиль съехал на обочину, затем оказался в кювете и перевернулся.

В Октябрьском районе в результате аварии пассажира придавило автомобилем -1

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома 

29-летнего пассажира, который находился на заднем сиденье, выбросило из машины. Мужчина упал, а затем его придавило иномаркой. Молодой человек получил тяжёлые травмы и умер в карете скорой помощи.

В Октябрьском районе в результате аварии пассажира придавило автомобилем -4

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Отмечается, что водитель дважды привлекался к административной ответственности за езду без прав.

Несколько недель назад в Чаусском районе Ford съехал в кювет.

Водителя выбросило из автомобиля через багажник – здесь подробности.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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