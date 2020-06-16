В Жодино мужчина торговал марихуаной недалеко от своего дома

Перед задержанием мужчина успел спрятать товар во дворе. Вес наркотика составил более 250 граммов. Во время обыска оперативники нашли в подвале специально оборудованное место для выращивания марихуаны. Там были установлены лампы, система вентиляции.

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

В настоящий момент устанавливается, где данный гражданин приобретал семена и кто являлся его потребителем. Также мы наблюдаем тенденцию: по сравнению с 2019 годом увеличивается рост выявленных помещений для выращивания конопли. Если в 2019 году было зафиксировано 10 фактов, то в этом году уже зафиксировано 15 фактов.