В водоёме на улице Берута утонул 49-летний мужчина

Новости Беларуси. Карьер на улице Горецкого с 2011 года стал местом гибели более 10 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Последний несчастный случай произошел 11 июня. В техническом водоеме утонула 25-летняя девушка. Для купания место запрещено. Здесь крутые насыпи, нет оборудованного пляжа, а на дне карьера мусор, коряги и битое стекло.

Еще одна трагедия произошла 15 июня в водоеме на Берута. Там утонул 49-летний мужчина. Предупреждающие таблички «Купаться запрещено» не останавливают отдыхающих. Кстати, в списке запретных для купания мест в столице – пожарные водоемы и река Мухля в парке Павлова.