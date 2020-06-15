В водоёме на улице Берута утонул 49-летний мужчина

Новости Беларуси. Карьер на улице Горецкого с 2011 года стал местом гибели более 10 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Карьер на улице Горецкого с 2011 года стал местом гибели более 10 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Последний несчастный случай произошел 11 июня. В техническом водоеме утонула 25-летняя девушка. Для купания место запрещено. Здесь крутые насыпи, нет оборудованного пляжа, а на дне карьера мусор, коряги и битое стекло.
Еще одна трагедия произошла 15 июня в водоеме на Берута. Там утонул 49-летний мужчина. Предупреждающие таблички «Купаться запрещено» не останавливают отдыхающих. Кстати, в списке запретных для купания мест в столице – пожарные водоемы и река Мухля в парке Павлова.
Дмитрий Барановский, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
В ряде потенциально опасных водоемов для купания у нас проводятся рейды – ежедневно там проходят как пешие, так и объездные. Наша поисково-маневренная группа объезжает с сотрудниками милиции, и по нарушению купания в запрещенных местах мы составляем административные протоколы.