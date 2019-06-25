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В Октябрьском районе электромонтёр получил смертельный удар током

25 июня 2019 09:05
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Новости Беларуси. Утром 22 июня на молочно-товарной ферме «Волосовичи» в Октябрьском районе Гомельской области погиб электромонтёр.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, мужчина помогал сварщику чинить оборудование.  

Электромонтёр использовал удлинитель кустарного изготовления и, не вынув кабель из розетки, попытался отремонтировать сварочный аппарат. Мужчину ударило током, гражданин погиб.  

Отмечается, что электромонтёр не использовал средства индивидуальной защиты и работал в своих туфлях, которые были мокрыми.  

Назначена судмедэкспертиза, ведётся проверка.  

Осенью 2018 года в Могилёве на одном из предприятий рабочего ударило током. 

Мужчина погиб – здесь подробности.  

# Гибель рабочего # происшествия

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