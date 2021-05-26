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В одном из помещений МТЗ произошёл пожар. Что об этом известно?

26 мая 2021 13:47
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Новости Беларуси. Помощь спасателей из-за возгорания потребовалась в одном из цехов Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одном из помещений МТЗ произошёл пожар. Что об этом известно?-1

Около 11:30 в промышленном помещении на Долгобродской произошло возгорание отложений в воздуховоде. Пожар был ликвидирован.

В одном из помещений МТЗ произошёл пожар. Что об этом известно?-4

Технологический процесс предприятия не нарушился, пострадавших нет.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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