В одном из помещений МТЗ произошёл пожар. Что об этом известно?

Новости Беларуси. Помощь спасателей из-за возгорания потребовалась в одном из цехов Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Помощь спасателей из-за возгорания потребовалась в одном из цехов Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 11:30 в промышленном помещении на Долгобродской произошло возгорание отложений в воздуховоде. Пожар был ликвидирован.
Технологический процесс предприятия не нарушился, пострадавших нет.