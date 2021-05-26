В Несвижском районе нетрезвый мужчина упал под поезд и лишился пальца

Новости Беларуси. Нетрезвый мужчина упал под поезд и лишился пальца. Первую помощь оказали милиционеры. Об этом рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Барановичей в этот день приехал на дачу, где в течение дня употреблял спиртное. Это и стало причиной его падения между платформой и рельсами. В итоге мужчина лишился большого пальца на правой руке. Оказать первую помощь поспешили сотрудники милиции.