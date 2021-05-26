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В Несвижском районе нетрезвый мужчина упал под поезд и лишился пальца

26 мая 2021 13:23
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Новости Беларуси. Нетрезвый мужчина упал под поезд и лишился пальца. Первую помощь оказали милиционеры. Об этом рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе нетрезвый мужчина упал под поезд и лишился пальца-1

Житель Барановичей в этот день приехал на дачу, где в течение дня употреблял спиртное. Это и стало причиной его падения между платформой и рельсами. В итоге мужчина лишился большого пальца на правой руке. Оказать первую помощь поспешили сотрудники милиции.

В Несвижском районе нетрезвый мужчина упал под поезд и лишился пальца-4

Отметим, это второй случай травмирования поездом с начала года на территории района. Так, 22 марта под поезд бизнес-класса Минск – Брест попала женщина. Она погибла на месте происшествия.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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