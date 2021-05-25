На проспекте Независимости перевернулся автомобиль. Нетрезвая девушка за рулём пыталась скрыться от ГАИ

Новости Беларуси. Крупная авария произошла ранним утром 25 мая на проспекте Независимости. Там перевернулся автомобиль. 23-летняя девушка за рулем была пьяна, а до аварии пыталась скрыться от автоинспекторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 05:30 утра экипаж ГАИ Советского района обратил внимание на автомобиль Ford Focus, который выезжал на главный проспект с улицы Ленина. В машине в движении были открыты двери. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.

Началось преследование. На неоднократные требования милиционеров об остановке водитель не реагировала. Проезжая по путепроводу на улице Московской, девушка не справилась с управлением, выехала на встречку и влетела в бордюрный камень. Транспортное средство опрокинулось. Водитель и пассажиры доставлены в больницу.