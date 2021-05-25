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На проспекте Независимости перевернулся автомобиль. Нетрезвая девушка за рулём пыталась скрыться от ГАИ

25 мая 2021 16:22
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Новости Беларуси. Крупная авария произошла ранним утром 25 мая на проспекте Независимости. Там перевернулся автомобиль. 23-летняя девушка за рулем была пьяна, а до аварии пыталась скрыться от автоинспекторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Независимости перевернулся автомобиль. Нетрезвая девушка за рулём пыталась скрыться от ГАИ-1

Около 05:30 утра экипаж ГАИ Советского района обратил внимание на автомобиль Ford Focus, который выезжал на главный проспект с улицы Ленина. В машине в движении были открыты двери. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.

На проспекте Независимости перевернулся автомобиль. Нетрезвая девушка за рулём пыталась скрыться от ГАИ-4

Началось преследование. На неоднократные требования милиционеров об остановке водитель не реагировала. Проезжая по путепроводу на улице Московской, девушка не справилась с управлением, выехала на встречку и влетела в бордюрный камень. Транспортное средство опрокинулось. Водитель и пассажиры доставлены в больницу.

На проспекте Независимости перевернулся автомобиль. Нетрезвая девушка за рулём пыталась скрыться от ГАИ-7

По факту ДТП проводится проверка. Из-за ДТП до 9 утра движение в районе площади Независимости было перекрыто. Образовались внушительные заторы. В объезд пришлось ехать и общественному транспорту.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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