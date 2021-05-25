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«Были приняты меры по оказанию медицинской помощи». СК опроверг слухи о криминальном характере смерти Витольда Ашурка

25 мая 2021 16:29
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти Витольда Ашурка, который отбывал срок в Шкловской исправительной колонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были приняты меры по оказанию медицинской помощи». СК опроверг слухи о криминальном характере смерти Витольда Ашурка-1

21 мая он был обнаружен в бессознательном состоянии в одиночной камере, куда попал из-за нарушений установленного прядка. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

«Были приняты меры по оказанию медицинской помощи». СК опроверг слухи о криминальном характере смерти Витольда Ашурка-4

В рамках проверки следователи продолжают опрашивать сотрудников исправительного учреждения. В ходе изучения видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц установлено, что накануне осужденный во время падения получил телесные повреждения.

«Были приняты меры по оказанию медицинской помощи». СК опроверг слухи о криминальном характере смерти Витольда Ашурка-7

Анастасия Лавринович, официальный представитель управления СК по Могилевской области:
В связи с ухудшением его самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации. При вскрытии признаков криминального характера смерти осужденного не выявлено.

«Были приняты меры по оказанию медицинской помощи». СК опроверг слухи о криминальном характере смерти Витольда Ашурка-10

Точная причина смерти еще устанавливается. В ближайшее время будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Витольд Ашурок # Анастасия Лавринович # Фотофакт

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