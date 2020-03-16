В одном из общежитий Логойска произошёл пожар, спасли двух мужчин

Новости Беларуси. Пожар в Логойске, спасены два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в Логойске, спасены два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в пятиэтажном здании общежития. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, 14 человек покинули здание самостоятельно. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Еще одно ЧП произошло в Солигорском районе – ДТП с участием двух автомобилей. Сотрудниками МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя Opel. Мужчина вместе с пассажиром госпитализирован. Водитель Renault не пострадал.