В одном из общежитий Логойска произошёл пожар, спасли двух мужчин

Новости Беларуси. Пожар в Логойске, спасены два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание произошло в пятиэтажном здании общежития. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, 14 человек покинули здание самостоятельно. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.