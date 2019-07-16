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В Минске сотрудники МВД задержали хулиганов, которые разгромили автобусную остановку

16 июля 2019 08:56
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Ночью 15 июля на пересечении улиц Каменногорской и Лидской двое молодых людей разгромили автобусную остановку «Лабунщина».

По информации Департамента охраны МВД, сотрудники милиции оперативно выбыли к месту преступления, задержали хулиганов и доставили их во Фрунзенское РУВД для разбирательства.

За сутки до  указанного инцидента подобный случай произошел на улице Есенина. Двое мужчин разбили стекла на остановке «Детский сад». На момент прибытия группы задержания подозреваемые скрылись с места преступления. Позже сотрудники милиции нашли мужчин по приметам и провели задержание.

За два дня в Минске украли семь электросамокатов.

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# Хулиганство # происшествия

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