В Новополоцке перевернулся детский аттракцион: пострадал ребенок

Новости Беларуси. В Новополоцке перевернулся детский аттракцион. Судя по всему, речь идет о надувной детской горке. В результате инцидента пострадал четырехлетний малыш.

Инцидент произошел 10 мая около 16 часов. Находившийся на аттракционе четырехлетний мальчик получил телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи ребенок доставлен в больницу.

Сейчас Новополоцким городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту травмирования ребенка в результате опрокидывания детского аттракциона. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Специалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли оборудование, назначили судебные экспертизы, провели опросы свидетелей, владельца аттракциона, родителей ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, отдельное внимание уделяется установлению причин случившегося.

К слову, это не первый инцидент с аттракционами. Так в прошлом году в Горках надувной аттракцион ветром подбросило в воздух и носило по двору. Тогда пострадали 9 детей.