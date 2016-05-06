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В Борисове ослепленный солнцем водитель Volkswagen сбил 12-летнюю девочку на переходе

06 мая 2016 12:26
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Новости Беларуси. Водитель Volkswagen Passat сбил девочку в Борисове. 12-летняя школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С закрытым переломом плеча, носа и ушибом грудной клетки девочка доставлена в больницу. По предварительной версии, водителя ослепило солнце, в результате чего он совершил наезд на пешехода.

Напомним, несколько лет назад аналогичная причина едва не обернулась трагедией в Минске. Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Дети переходили дорогу на зеленый свет. Водитель в этот момент поворачивал и не заметил пешеходов. Здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минской области

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