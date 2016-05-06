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Очередная жертва угарного газа: ведущий инженер физфака БГУ умер от отравления

06 мая 2016 11:49
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Новости Беларуси. Тело 55-летнего мужчины обнаружили утром в четверг. Трагедия произошла в Солигорском районе, в городском поселке Красная Слобода.

Предполагаемая причина смерти мужчины – отравление угарным газом.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
05. 05. 2016 г. в 08-20 поступило сообщение об обнаружении погибшего гражданина 1961 г.р., ведущего инженера кафедры общей физики физического факультета БГУ, в жилом доме в г.п. Красная Слобода Солигорского района по ул. Спортивной. Предполагаемая причина гибели – отравление угарным газом в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи.

Без запаха и цвета, угарный газ уже стал причиной нескольких смертей белорусов. Трагедии в основном происходят по причине несоблюдения простых, но важных правил безопасности.

Как уберечь себя и близких от отравления угарным газом? Здесь подробнее.

# происшествия # Отравления

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