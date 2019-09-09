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На трассе Минск – Москва водитель Mazda не успел затормозить и наехал на пешехода

09 сентября 2019 18:49
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Новости Беларуси. В результате аварии на трассе Минск – Москва погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина 1981 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но попал под колеса авто.

На трассе Минск – Москва водитель Mazda не успел затормозить и наехал на пешехода-1

В результате пострадавшего отбросило на крайнюю правую полосу, где в это время двигалось еще одно транспортное средство, водитель Mazda не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.

На трассе Минск – Москва водитель Mazda не успел затормозить и наехал на пешехода-4

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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