На трассе Минск – Москва водитель Mazda не успел затормозить и наехал на пешехода

Новости Беларуси. В результате аварии на трассе Минск – Москва погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мужчина 1981 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но попал под колеса авто.

В результате пострадавшего отбросило на крайнюю правую полосу, где в это время двигалось еще одно транспортное средство, водитель Mazda не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.