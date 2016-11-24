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Фура протаранила два автомобиля дорожной службы в Минске: один человек погиб, двое госпитализированы

24 ноября 2016 10:21
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Новости Беларуси. Трагическое ДТП в Минске. Этой ночью на проспекте Независимости фура протаранила два автомобиля дорожной службы. В этот момент на дороге проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое с травмами головы госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия понадобилась помощь спасателей. Один из участников аварии оказался заблокированным в кабине. Работники МЧС извлекли его с помощью специнструмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя фуры.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель МАЗа является гражданином Российской Федерации. Сейчас идет разбирательство причины, почему он въехал. Предварительно устанавливается, либо он заснул, либо у него произошел инфаркт. В данный момент он находится в больнице с подозрением на инфаркт.

# происшествия # Аварии # Авария в Минске # Сергей Зараник

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