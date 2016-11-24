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Из-за неисправных печей в Минской области случилось два пожара за сутки

24 ноября 2016 15:21
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Новости Беларуси. Два пожара по причине неисправного печного оборудования произошли за сутки в Минской области. В первом случае загорелся жилой дом в деревне Малые Бесяды Логойского района. 

В момент возникновения пожара в доме находился 77-летний хозяин вместе с женой. 

Они успели выбежать из здания. Из-за дыры в дымоходе огонь успел унчтожить крышу и мансарду здания.
В это же время на Дзержинщине в деревне Лучцы загорелась кровля жилого дома. 

Хозяйка здании, 80-летняя пенсионерка, живет в Минске. 

Как и в предыдущем случае вероятная причина возгорания – неисправное отопительного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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