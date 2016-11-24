Из-за неисправных печей в Минской области случилось два пожара за сутки

Новости Беларуси. Два пожара по причине неисправного печного оборудования произошли за сутки в Минской области. В первом случае загорелся жилой дом в деревне Малые Бесяды Логойского района.

В момент возникновения пожара в доме находился 77-летний хозяин вместе с женой.

Они успели выбежать из здания. Из-за дыры в дымоходе огонь успел унчтожить крышу и мансарду здания.

В это же время на Дзержинщине в деревне Лучцы загорелась кровля жилого дома.

Хозяйка здании, 80-летняя пенсионерка, живет в Минске.

Как и в предыдущем случае вероятная причина возгорания – неисправное отопительного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.