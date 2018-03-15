26-летний рабочий погиб на заводе в Радошковичах

Новости Беларуси. По факту гибели рабочего на «Радошковичском керамическом заводе» проводится доследственная проверка.

Как сообщает БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, трагедия произошла 13 марта во второй половине дня. Погиб 26-летний мужчина.

По предварительной информации, рабочий получил смертельную травму оборудованием. Будет проведен ряд экспертиз для установления точных причин смерти.

Был проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация. Проводится комплекс мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего.

В марте в Солигорске погибли два горняка.