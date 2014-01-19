Лебедь оказался в плену замерзшего водоема в минском микрорайоне Курасовщина

Новости Беларуси. Крещенские морозы заставили волноваться жителей столичного микрорайона Курсовщина. На озере погибает лебедь. Птица оказалась одна посреди замерзшего водоема.

Однако простому человеку самостоятельно идти на лед – опасно. Орнитологи и местные жители пытаются придумать способ, как помочь птице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Богданович, младший научный сотрудник лаборатории орнитологии НАН Беларуси:

Без корма, я думаю, если он в хорошем состоянии был в момент замерзания водоема, то где-то около двух недель продержится. Если он был тощий и это явилось причиной его неотлета с данного места, то у него, конечно, меньше. Если он тощий, может через день-два погибнуть.