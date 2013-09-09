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В ночном клубе Бреста во время дискотеки обрушился потолок

09 сентября 2013 07:00
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Новости Беларуси. В ночь с пятницы на субботу дискотека в одном брестском клубе едва не закончилось трагедией. В разгар вечеринки на посетителей обрушился подвесной потолок из гипсокартона.

«Вечерний Брест», региональный новостной портал:
К счастью, обошлось без жертв. Небольшие ушибы и ссадины получили лишь два человека, которым была оказана помощь на месте. Для остальных же худшей новостью стало только окончание дискотеки.

Пострадавшие: 27-летняя девушка и 50-летний мужчина от госпитализации отказались. Причины произошедшего ещё предстоит выяснить.

Напомним, в прошлом году пожар в караоке-баре Южной Кореи унёс жизни 9 человек. Инцидент произошел в портовом городе Пусан на юге страны. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Из-за едкого дыма люди не могли быстро пробраться к выходу и отравились продуктами горения (смотрите видео).

# происшествия # Фотофакт # Ночная жизнь

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