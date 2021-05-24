В Московском районе Минска такси наехало на мотоциклиста. Он госпитализирован

Новости Беларуси. Авария произошла в Московском районе столицы, пострадал мотоциклист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель такси двигался по проспекту Дзержинского и при повороте налево – на улицу Хмелевского – совершил наезд на мотоциклиста. Водитель байка двигался прямо во встречном направлении. В результате 37-летний мотоциклист с травмами госпитализирован.