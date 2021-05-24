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В Московском районе Минска такси наехало на мотоциклиста. Он госпитализирован

24 мая 2021 15:18
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Новости Беларуси. Авария произошла в Московском районе столицы, пострадал мотоциклист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Московском районе Минска такси наехало на мотоциклиста. Он госпитализирован-1

Водитель такси двигался по проспекту Дзержинского и при повороте налево – на улицу Хмелевского – совершил наезд на мотоциклиста. Водитель байка двигался прямо во встречном направлении. В результате 37-летний мотоциклист с травмами госпитализирован.

В Московском районе Минска такси наехало на мотоциклиста. Он госпитализирован-4

По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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