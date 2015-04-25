В Непале произошло мощное землетрясение: погибли около 700 человек

Новости Непала. В Непале 25 апреля утром произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение. Его магнитуда составила почти 8 баллов. Эпицентр располагался в нескольких десятках километрах от столицы страны Катманду. Количество жертв уже достигло почти 700 человек.

Многие до сих пор находятся под завалами. Разрушены десятки зданий. Закрыт столичный аэропорт. Нарушено транспортное сообщение. Землетрясение вызвало и лавины в горах. Более того, в стране начался туристический сезон и там сейчас много альпинистов. А это значит, что жертв и пострадавших может быть ещё больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.