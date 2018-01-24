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В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском

24 января 2018 07:27
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Новости Беларуси. Под Минском мотодельтаплан совершил аварийную посадку.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 23 января недалеко от деревни Озерцо.

В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС установили, что аварийная посадка произошла в поле. В мотодельтаплане в момент аварии находились два человека: пилот и пассажир.

Никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась. Летательный аппарат получил механические повреждения.

В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском-4

Фото: МЧС

Причина происшествия и обстоятельства посадки устанавливаются.

11 января в Ушачском районе произошло крушение мотодельтаплана 

Погиб 36-летний пилот из Полоцка – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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