В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском

По информации МЧС, происшествие случилось днем 23 января недалеко от деревни Озерцо.

Сотрудники МЧС установили, что аварийная посадка произошла в поле. В мотодельтаплане в момент аварии находились два человека: пилот и пассажир.

Никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась. Летательный аппарат получил механические повреждения.