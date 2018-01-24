В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском

Новости Беларуси. Под Минском мотодельтаплан совершил аварийную посадку.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 23 января недалеко от деревни Озерцо.
Новости Беларуси. Под Минском мотодельтаплан совершил аварийную посадку.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 23 января недалеко от деревни Озерцо.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС установили, что аварийная посадка произошла в поле. В мотодельтаплане в момент аварии находились два человека: пилот и пассажир.
Никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась. Летательный аппарат получил механические повреждения.
Фото: МЧС
Причина происшествия и обстоятельства посадки устанавливаются.
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