«Вся Беларусь поддерживала меня в этой ситуации»: отец погибшего роупджампера

Александр Лапанович, отец погибшего:

Ни сегодняшний день мне соболезнования приносят люди разных категорий – и 70-летние, и молодые. На самом деле я каждый день это чувствую, и чувствую поддержку. Даже если посмотреть, тут вся Беларусь поддерживала меня в этой ситуации.