СК о крушении мотодельтаплана в Ушачском районе: «Следствием рассматриваются две версии аварии»

Погиб пилот. Его личность уже установлена. Погибшим оказался 36-летний житель Полоцка, работающий индивидуальным предпринимателем. По предварительной информации, мужчина с целью покупки планера приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу, где проверял технические характеристики летательного аппарата.

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства крушения мотодельтаплана в Ушачском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, трагедия произошла 11 января.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Для проверки технических характеристик мотодельтаплана 36-летний мужчина двигался по взлетной полосе. В процессе проверки он совершил взлет на высоту около 50 метров, пролетел около 1 километра и упал на поле между деревнями Лутово и Кублищено Ушачского района.

Следствием рассматриваются две версии аварии: неисправность технического состояния летательного аппарата, а также ошибка пилота при управлении.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и судебно-медицинские эксперты. Причины падения также помогают выяснить также сотрудники Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.