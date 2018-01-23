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В Уручье пьяный на легковушке протаранил рейсовый автобус

23 января 2018 20:23
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Новости Беларуси. Утром 23 января водитель Kia на въезде в город на проспекте Независимости столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Уручье пьяный на легковушке протаранил рейсовый автобус-1

ДТП произошло на остановке «9 километр». К счастью, люди в аварии не пострадали. А вот автоинспекторы установили, что 38-летний водитель автомобиля был пьян.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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