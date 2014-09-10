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В Мстиславле экскаватор смертельно травмировал 32-летнего чиновника

10 сентября 2014 10:19
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Новости Беларуси. 32-летний специалист отдела архитектуры и строительства местного райисполкома получил травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла накануне вечером в Мстиславле.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
В ходе проверки установлено, что 09.09.2014 около 16-10 при проведении работ по благоустройству территории, прилегающей к городской кринице в г. Мстиславле по ул. Ленина,  при повороте платформы гусеничного экскаватора ЭО-3223   был травмирован И., 1982 года рождения, житель г.Мстиславля, проживал один. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в реанимационное отделение учреждения здравоохранения «Мстиславская центральная больница» с диагнозом «клиническая смерть», где в 17-05 скончался.

Напомним, несколько дней назад в Минске погиб ребенок.

Шестилетняя Кристина выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже девятиэтажного дома. В квартире на момент трагедии малышка находилась одна. Ее мама вернулась за полночь. Сотрудники садика, в который девочка ходила несколько лет, пребывают в шоке. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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