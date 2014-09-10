В Мстиславле экскаватор смертельно травмировал 32-летнего чиновника

Новости Беларуси. 32-летний специалист отдела архитектуры и строительства местного райисполкома получил травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла накануне вечером в Мстиславле.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

В ходе проверки установлено, что 09.09.2014 около 16-10 при проведении работ по благоустройству территории, прилегающей к городской кринице в г. Мстиславле по ул. Ленина, при повороте платформы гусеничного экскаватора ЭО-3223 был травмирован И., 1982 года рождения, житель г.Мстиславля, проживал один. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в реанимационное отделение учреждения здравоохранения «Мстиславская центральная больница» с диагнозом «клиническая смерть», где в 17-05 скончался.

Напомним, несколько дней назад в Минске погиб ребенок.

Шестилетняя Кристина выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже девятиэтажного дома. В квартире на момент трагедии малышка находилась одна. Ее мама вернулась за полночь. Сотрудники садика, в который девочка ходила несколько лет, пребывают в шоке. Подробности трагедии вы узнаете из видео.